José Sá vai estrear-se na seleção frente ao Liechtenstein

José Sá vai estrear-se pela seleção nacional frente ao Liechtenstein. O guarda-redes esteve na conferência de imprensa da seleção e, num momento pouco comum, confirmou a sua própria titularidade.

"O Roberto Martínez falou comigo e disse que seria eu a jogar na quinta-feira, fico feliz e será um sonho e uma noite inesquecível. Para mim, vai ser um concretizar de um sonho de criança. Estou cá sempre com o intuito de jogar, mas cabe ao mister decidir quem joga", disse.

O selecionador já tinha confirmado que José Sá e também Toti Gomes fariam as suas estreias pela seleção neste estágio, já com o primeiro lugar no grupo garantido. Há agora um novo estreante no grupo, João Mário, chamado após a ausência de Diogo Dalot, que também se poderá estrear.

Sá, de 30 anos, tem sido chamado regularmente à seleção nacional, mas nunca se estreou. Diogo Costa é o habitual titular e Rui Patrício, durante a última década o número um na baliza, tem feito os restantes jogos.

O guardião elogia o ambiente "fantástico vivido na seleção" e, em particular, no grupo dos guarda-redes: "Tentamos ajudar o máximo os miúdos quando cá vêm, porque era assim que eu gostava de ser tratado"

José Sá conta com passagens pelo Marítimo, FC Porto, Olympiacos e Wolverhampton. Joga na Premier League desde a época 2021/22 e é um dos destaques do Wolves.

A seleção portuguesa prepara a visita ao Liechtenstein, na quinta-feira, e a receção à Islândia, em Alvalade, três dias depois, a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024, para que já está apurada.