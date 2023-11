"Chamada de João Mário à seleção é normal no seu percurso"

A convocatória de João Mário para a seleção nacional principal não surpreende Mário Silva.

O treinador que orientou o defesa duas épocas, tendo conquistado a Youth League, diz em entrevista a Bola Branca que esta chamada é natural, dado o percurso e exibições que tem feito no FC Porto e nas seleções jovens.

"De acordo com o trabalho e a performance que ele vai tendo num clube com a dimensão do FC Porto, é mais que natural ser chamado à seleção nacional. Um jogador que tem um percurso pelas seleções jovens e que tem sido uma presença habitual no onze titular do FC Porto sempre que está disponível, por isso é com naturalidade que o João Mário é chamado à equipa A”, afirma.

Mário Silva não esconde que este é um momento de orgulho para o jogador e também para si: "Enquanto ex-treinador do João durante duas épocas, fico muito feliz e satisfeito por ver que ele está a ter sucesso".

"Primeiro tomou-se profissional no clube do coração, depois conseguiu impor-se na equipa principal do FC Porto, o que não é fácil, porque é um grande clube e que disputa grandes competições, e agora ser chamado à seleção nacional, que é um orgulho para todos. Um motivo de orgulho principalmente para o João e para a sua família, mas nós que privámos com ele e que fizemos parte do caminho dele, orgulhosos também", revela.