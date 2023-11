Últimos jogos do apuramento não serão a feijões. "Queremos as dez vitórias consecutivas"

João Palhinha garante que a seleção portuguesa está tão motivada como antes de garantir o apuramento para a fase final do Euro 2024 e define o objetivo para os últimos dois jogos, frente a Liechtenstein e Islândia: fazer o pleno de dez vitórias em dez jogos.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o médio do Fulham sublinha que a qualificação precoce foi mérito de Portugal, que "tornou as coisas mais fáceis".

"Pela qualidade do grupo, no passado, por vezes, sabíamos que estávamos aquém. Desde que começou esta nova era, estamos a mostrar o nosso valor. Agora, temos o objetivo de fazer história por Portugal, que são as dez vitórias consecutivas", vinca.

Outro grande objetivo, admite Palhinha, apesar de preferir não se alongar muito sobre o tema, é o de conquistar o Euro 2024, repetindo o feito de 2016: "É um sonho que todos nós partilhamos."

"Não pensamos muito nisso, nem falamos muito no futuro. Estamos focados nestes dois jogos em fazer história. Gostaríamos todos de repetir [a vitória de 2016], mas temos de pensar num passo de cada vez e fazer as coisas com calma. A equipa tem crescido, estamos muito felizes pelo apuramento e, agora, é continuar o trabalho e dar uma excelente resposta", diz.

Palhinha enaltece, ainda, o "leque enorme de jogadores" que podem estar na seleção: "Sai um e entra outro e a qualidade mantém-se. A seleção portuguesa tem um futuro muito promissor."



Gonçalo Inácio "não tem de estar triste"

Neste regresso à seleção, João Palhinha reencontrou Gonçalo Inácio, com quem partilhou balneário no Sporting.

O central acaba de vir de um domingo infeliz: foi expulso no dérbi com o Benfica, na Luz, que os leõe perderam, por 2-1. Palhinha garante que Inácio "não tem de estar triste".

"Por tudo o que tem feito no Sporting, só tem de estar contente. Teve a infelicidade de ser expulso, mas não é isso que lhe vai desviar o foco. Isso acontece, o Inácio é um grande jogador. Obviamente, o João Neves e o António Silva [do Benfica] estão mais bem dispostos hoje que o Inácio, mas isso faz parte", brinca.

O ex-Sporting salienta, ainda, que "as rivalidades ficam de lado" no momento em que os jogadores chegam ao espaço seleção: "São rivalidade saudáveis, os jogadores respeitam-se todos muito."

A seleção portuguesa prepara a visita ao Liechtenstein, na quinta-feira, e a receção à Islândia, em Alvalade, três dias depois, a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024, para que já está apurada.