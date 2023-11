UEFA anuncia árbitro para o Liechtenstein-Portugal

O sueco Mohammed Al-Hakim foi nomeado pelo comité de arbitragem da UEFA para apitar o Liechtenstein-Portugal, jogo de apuramento para o Euro 2024.

O árbitro de 38 anos vai apitar jogo de seleções pela primeira vez esta época. Esteve já em dois jogos da fase de grupos da Liga Europa: Friburgo-West Ham e Bétis-Aris Limassol.

Al-Hakim terá como assistentes os compatriotas Fredrik Klyver e Robin Wilde, Fredrik Klitte é o quarto árbitro nomeado.

Portugal, já apurado e com o primeiro lugar do grupo garantido, viaja até Vaduz para defrontar o Liechtenstein, último só com derrotas, na próxima quinta-feira, às 19h45, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.