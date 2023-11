Fernando Santos. “Deixa-me triste que Fernando Gomes não assuma publicamente o contrato”

O ex-selecionador Fernando Santos deixa críticas à Federação Portuguesa de Futebol sobre o contrato que lhe foi apresentado.

Em entrevista a “A Bola”, Fernando Santos desmente que tenha criado a “Femacosa” de propósito para receber vencimentos do organismo.

O técnico conta como decorreu a segunda reunião que teve com o presidente Fernando Santos e os advogados da FPF.

“O presidente e os advogados que estavam com ele. Então diz-me: ‘Nós não queremos fazer um contrato contigo pessoalmente, queremos fazer um contrato com uma empresa.’ Eu não estava a perceber. Tinha 35 anos de treinador e até aquele dia sempre tinha feito contratos de trabalho a termo. Todos os meus contratos de trabalho, com clubes e nas seleções, foram a termo. Até àquele dia”.

Fernando Santos acrescenta: “Tinham tido problemas com equipas técnicas anteriores. Não me disseram que tinha sido com o Paulo Bento. Disseram-me que tinha acontecido com os adjuntos, porque depois, quando saiu, os adjuntos não queriam sair e alguns tinham de ficar na Federação… Não me apresentaram outro contrato. Só me apresentaram este tipo de contrato. Era como se fosse uma empreitada. Um contrato com uma empresa e depois essa empresa contrata os assistentes, porque nem assistentes eles iam contratar”.

“O que me propuseram foi um contrato de prestação de serviços entre a Federação Portuguesa de Futebol e uma empresa. Essa foi a única coisa que me foi proposta. Liguei aos meus advogados a dizer-lhes o que me estavam a propor e que era preciso criar uma empresa. Eles disseram-me que não era, pois eu tinha criado uma empresa no dia 9 de janeiro de 2014, nove meses antes daquela conversa”.

A empresa, garante Fernando Santos, era para “investir em Portugal”. “Quando dizem que eu criei uma empresa para representar a Federação isso é mentira. Sabe a Federação, sabe a Autoridade Tributária, sabem todos. Eu tinha confiança absoluta no que o presidente me disse. Sinceramente: da mesma maneira que não discuti dinheiro também não ia discutir aquilo. Queria muito ser selecionador nacional, portanto estavam reunidas todas as condições”.

Nesta entrevista a “A Bola”, o antigo selecionador de Portugal continua a explicação: “A única coisa que eu sabia que tinha de fazer a seguir era falar com os meus adjuntos, o Ricardo, o João Carlos e o Justino, e dizer-lhes que o único contrato que me tinha sido proposto era aquele. Portanto, se quisessem trabalhar comigo tinham de trabalhar para Femacosa e não para a Federação. Foi a primeira vez que isto me aconteceu. Eu nunca tive contrato com a Federação. Havia um contrato de prestação de serviços entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Femacosa”.

“O que eu estou a dizer já foi dito pelo doutor Fernando Gomes quando foi ouvido no caso. Exatamente aquilo que eu estou a dizer. E disse mais: disse que eu estava numa situação muito frágil porque tinha oito jogos de castigo. Fernando Gomes disse isso e está escrito”, lembra.

Esse facto nunca foi dito publicamente, lembra a jornalista. “Não foi e isso deixa-me triste. Realmente, isso deixa-me triste porque todos sabem que esta é a verdade. Minha e dos adjuntos de que falei”.

Fernando Santos diz-se disponível a tornar público o contrato. “Quando o quiserem está à disposição. Quando quiserem ver os meus contratos eu estou disponível. Não tenho nada a esconder”.

“Estou de consciência completamente tranquila. Nunca falhei com um tostão ao fisco. Nunca. Não devo nada ao fisco. Na altura em que foi preciso pagar, pagou-se”, garante.