Roberto Martínez garante que seleção "não tem porta fechada", mas grupo "precisa de continuidade"

A seleção nacional tem a porta aberta para a entrada de novos jogadores, mas Roberto Martínez também explica que procura continuidade para "criar um grupo".

A última convocatória do ano na seleção nacional contou apenas com três alterações nos 26 convocados, mas todas elas foram motivadas por lesões. Danilo Pereira, Raphael Guerreiro e Pedro Neto estão lesionados, Bruma, Pepe e Matheus Nunes voltam aos convocados.

"A porta está sempre aberta para a seleção, mas precisamos de continuidade, criar ligações e um grupo. É muito difícil fazer uma lista de 23 jogadores quando temos muitos mais. O foco agora são estes dois jogos, terminar esta fase da melhor forma possível e depois começaremos a preparar o estágio de maio", afirmou.

Roberto Martínez assume mesmo que Bruma é chamado "para substituir o Pedro Neto". O selecionador garante que a lista "não deixa ninguém de fora".

"Jogadores como o Pedro Gonçalves, Paulinho, Trincão, Nuno Santos, William Carvalho, João Mário estão a jogar muito bem, mas têm que esperar pela oportunidade, mas a porta nunca estará fechada".

Matheus Nunes não é figura do Manchester City, mas foi chamado por Roberto Martínez, ao contrário da importância que Pedro Gonçalves tem no Sporting. Questionado sobre esta diferença na escolha dos jogadores, o treinador destaca o patamar onde joga o médio do City.

"Matheus é diferente dos outros médios que temos e está num patamar diferente. Está no balneário que venceu tudo na época passada. Está a jogar, tem um papel claro. Foi titular no último jogo contra o Young Boys. Pode dar algo diferente à equipa", justificou.

Portugal já tem presença assegurada no Euro 2024, assim como o primeiro lugar do grupo.

São os últimos dois jogos da seleção em 2023. Portugal visita o Liechtenstein no dia 16 de novembro e termina a qualificação com a receção à Islândia, três dias depois, em Alvalade. A seleção nacional venceu os oito jogos disputados com Roberto Martínez, marcou 32 golos e sofreu apenas dois.