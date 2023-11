Bruma regressa à seleção nacional

Bruma está de regresso à seleção nacional. O avançado do Sporting de Braga é a grande novidade da convocatória. Regressam também Pepe e Matheus Nunes. Roberto Martínez anunciou, esta sexta-feira, a convocatória para os últimos dois jogos de apuramento para o Euro 2024.

O avançado de 29 anos do Sporting de Braga não era chamado à seleção nacional desde 2019. Soma seis golos e três assistências em 17 jogos esta época.

"Estamos a acompanhar o Bruma desde janeiro. Cresceu muito na época passada, tem experiência na Champions, um papel importante. Perdemos o Pedro Neto, o jogador que está na seleção o que ele dá é o Bruma e o Galeno, que seguimos muito de perto", atira.



Danilo Pereira era a única ausência já anunciada das opções. O defesa - e também médio - do Paris Saint-Germain está lesionado e só volta às opções no clube dentro de algumas semanas. Era carta fora do baralho já anunciada.

Saem também da lista Raphel Guerreiro e Pedro Neto. Roberto Martínez garante que não vai estar no dérbi porque "depois da convocatória começa a preparar o estágio."

Portugal já tem presença assegurada no Euro 2024, assim como o primeiro lugar do grupo.

São os últimos dois jogos da seleção em 2023. Portugal visita o Liechtenstein no dia 16 de novembro e termina a qualificação com a receção à Islândia, três dias depois, em Alvalade. A seleção nacional venceu os oito jogos disputados com Roberto Martínez, marcou 32 golos e sofreu apenas dois.