Danilo Pereira falha próximos jogos da seleção por lesão

Danilo Pereira sofreu uma lesão na coxa direita e vai falhar os próximos compromissos da seleção nacional.

O Paris Saint-Germain confirmou que o jogador "ficará em tratamento até ao final da próxima pausa internaconal". Também no clube francês, Nuno Mendes continua em tratamento a uma lesão grave.

Danilo foi titular no último jogo da seleção nacional frente à Bósnia e Herzegovina. O médio de 32 anos tem jogado a central pela seleção nacional e soma um total de 70 internacionalizações.

O médio é um dos capitães de equipa do PSG, clube que representa há quatro temporadas. Esta época, soma nove partidas.

A seleção nacional disputa os últimos jogos este ano a meio de novembro. Já com o apuramento confirmado para o Euro 2024 e o primeiro lugar do grupo assegurado, Portugal vai até ao Liechtenstein, a 16 de novembro, e recebe a Islândia no dia 19.