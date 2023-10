A seleção feminina Sub19 foi goleada por Espanha, por 9-1, na terceira jornada da primeira fase de apuramento para o Europeu da categoria.

O único golo da equipa das quinas foi apontado por Neide Guedes.

Portugal fechou esta fase com três pontos, depois de ter goleado a Turquia, e perdido com Países Baixos e Espanha.

Com o terceiro lugar no grupo, as atletas lusas seguem para a próxima fase do apuramento.