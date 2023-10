Portugal volta a perder com a Áustria

A seleção feminina de futebol volta a perder com a Áustria, por 2-1, na quarta jornada da Liga das Nações e complica as contas da permanência na Liga A.

A equipa das quinas dominou a maior parte do encontro, especialmente na segunda parte, mas foram as austríacas as primeiras a marcar, por Pinther, aos 72 minutos.

Ana Capeta restabeleceu a igualdade logo de seguida (75'), mas Campbell conseguiu isolar-se logo a seguir e marcou novamente aos 77 minutos.

A partir daqui, Portugal apertou em busca do empate, mas o resultado não se alterou.

Com esta derrota, as comandadas de Francisco Neto mantêm os três pontos no terceiro lugar do grupo.

Faltam duas jornadas: a 1 de dezembro, em Oslo, contra a Noruega, e a 5 de dezembro recebendo a França, em Leiria.