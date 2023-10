Carta de candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos oficialmente apresentada

Foi apresentada, este sábado, em Marrocos, a carta oficial de intenção à organização do Campeonato do Mundo de 2030, um dos requisitos do processo de candidatura.

A cerimónia decorreu em Rabat, onde estiveram presentes os presidentes das três Federações (Fernando Gomes, Federação Portuguesa de Futebol; Fouzi Lekjaa, Real Federação Marroquina de Futebol e Pedro Rocha, Real Federação Espanhola de Futebol).

Com a apresentação desta carta oficial de intenção, está cumprido o primeiro passo formal para a candidatura conjunta, no sentido de demonstrar o compromisso dos três países.

Fernando Gomes destacou o “momento histórico” que constitui este “primeiro passo oficial de uma candidatura a três, que junta “dois continentes e pela primeira vez a Península Ibérica”.

O líder da FPF fez questão de destacar a importância que o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, teve no arranque desta candidatura. E Fernando Gomes realçou: “Esta candidatura para 2030 será a junção da competência de três federações. Será muito mais sobre o Futuro do que sobre o passado.”

Fernando Gomes acrescentou: “O propósito em si mesmo dos nossos três estados tem a ver com a paixão e o amor pelo Futebol, que é transversal a Marrocos, Portugal e Espanha. A decisão da FIFA de atribuir a organização do Mundial 2030 a esta candidatura honra a nossa história e é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade acrescida. O nosso desafio não começou hoje. Temos vindo a trabalhar em conjunto há muito tempo e dentro de poucos meses o dossiê de candidatura ficará pronto. É um trabalho baseado na confiança e na vontade comum de fazermos o melhor Mundial de sempre”.

O presidente da FPF lembrou ainda que Portugal "tem a experiência de ter organizado o Euro 2004, que ainda hoje é apontado como o melhor Europeu de sempre". E reforçou o simbolismo de esta candidatura juntar "pela primeira vez três países de dois continentes".

Já Pedro Rocha, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), foi claro: "Os três países desta candidatura somos um! Unidos no mesmo propósito de organizar o melhor Mundial da história do Futebol".

Por sua vez, Fouzi Lekjaa, presidente da Real Federação Marroquina de Futebol, sublinhou: “Esta é uma candidatura partilhada que une Marrocos, Portugal e Espanha no objetivo de organizar o melhor Mundial de sempre”.

De recordar que a FIFA, por via do seu presidente Gianni Infantino, já declarou vencedora esta candidatura.

O Mundial 2030 terá ainda os três jogos inaugurais em Uruguai, Argentina e Paraguai.