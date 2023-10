Sub-21 batem Grécia e seguem 100% vitoriosos rumo ao Euro

A seleção portuguesa de sub-21 derrotou a Grécia, por 2-0, na quarta jornada da fase de qualificação para o Europeu, em Guimarães.

Rodrigo Gomes abriu o marcador, aos 26 minutos, a passe de Francisco Conceição, que fez o segundo golo aos 74, de grande penalidade.

Com este resultado, Portugal mantém o pleno de vitórias, com quatro em quatro jornadas, e soma 12 pontos. Lidera o grupo G de apuramento para o Euro 2025, com mais cinco pontos que Croácia e Ilhas Faroé.

Em quarto está a Grécia, com cinco pontos - a dois das segunda e terceira classificadas - e Andorra (com seis jogos) e Bielorrússia (já com sete) partilham o último lugar, ambas com três pontos apenas.