Edinho. “Seleção está na senda de fazer história”

Edinho acredita que a seleção nacional está “na senda de fazer história” com uma sucessão inédita de conquistas em grandes competições. O antigo internacional viu uma equipa “confiante” a somar a oitava vitória consecutiva.

“Com esta evolução, com a forma como jogamos, com a confiança, os jogadores e o selecionador que temos, acredito seriamente que podemos almejar a conquista do europeu ou do Mundial”, afirma, em entrevista a Bola Branca.

Edinho atribui o sucesso da seleção de Roberto Martínez à mudança do “estilo de jogo”, que tem levado a um maior “caudal ofensivo” e permite à seleção ter o melhor registo de golos marcados de sempre e a maior sequência de vitórias já conseguida.

“A seleção tem outro estilo de jogo, os jogadores estão felizes e motivados, os resultados estão a aparecer e isso faz com que este recorde faça todo o sentido”, explica.

Edinho aceita convite de Martínez

Após a vitória diante da Bósnia, Roberto Martínez deixou o repto aos portugueses para que celebrem o apuramento no encontro com a Islândia, no Estádio de Alvalade a 19 de novembro. Edinho garante que é presença confirmada.

“Serei certamente um dos que estará presente neste jogo de consagração e de festa”, garante, em declarações à Renascença.

Para o antigo internacional português este apelo do selecionador nacional é revelador do carácter do treinador espanhol.

“Roberto Martínez é uma pessoa que está completamente integrada na nossa cultura. Está disponível para toda a gente, pelo que não me surpreende este convite. Quer que o povo português sinta que ele sente Portugal e acho que faz todo o sentido este apelo”, sublinha.