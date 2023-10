Sub-21 esperam Grécia difícil, mas querem continuar 100% vitoriosos

A Grécia é um adversário de "nível superior" às que Portugal defrontou até agora no apuramento para o Euro 2025 de sub-21, mas o selecionador nacional considera que se estiver ao melhor nível a seleção vencerá.

Portugal voltou a golear a Bielorrússia, agora por 6-1, na sexta-feira, em Barcelos, depois da vitória por 5-0 fora, há cerca de um mês, e do triunfo por 3-0 sobre a Andorra no jogo inaugural do Grupo G, que lidera com nove pontos, recebendo, na terça-feira, a seleção grega, que empatou, em casa, com a Croácia (2-2), e segue na segunda posição a quatro pontos de distância.

"É uma equipa de nível superior [a Andorra e Bielorrússia], muito agressiva com bola também, com um jogo muito direto, que procura a profundidade, metem muita gente na frente, acredito que pode ser um jogo mais partido do que o que normalmente temos encontrado, acho que vai ser um bom espetáculo de futebol", disse Rui Jorge, esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão da receção à Grécia.



Rui Jorge espera "mais dificuldades", mas também frisou que, se a seleção estiver no seu melhor, conseguirá levar de vencida o adversário.

"Se colocarmos em campo aquilo que são as nossas características, o talento dos jogadores, acredito que ainda assim seremos superiores à Grécia. Mas, mais uma vez, é preciso conseguirmos fazer isso, mantermos a agressividade dos outros jogos, sermos mais serenos e precisos que nos dois jogos anteriores", disse.

O treinador revelou que tem todos os jogadores disponíveis - Eduardo Quaresma tinha ficado de fora do último jogo por lesão - e admitiu alterações no onze inicial.

"Voltar à estaca zero" após cada jogo

Portugal é primeiro do grupo e, tendo em conta que é amplamente favorito diante de Andorra e Ilhas Faroé, sendo expectáveis mais nove pontos nos três jogos que fará com essas duas seleções, Rui Jorge foi questionado sobre se este jogo com a Grécia pode ser já entendido como decisivo no carimbar do apuramento para o Euro 2025.

"Não, há ainda muitos pontos em disputa, será um bom passo, obviamente. A Croácia e a Grécia perderam pontos e nós gostaríamos de continuar só com vitórias, mas eles também. Há que voltar à estaca zero e fazer aquilo para o que treinamos e que tentamos que seja a nossa postura constante em qualquer jogo", disse.

Rui Jorge disse ainda que quando se fala em resolver o jogo cedo é mais "uma forma de dizer" que "traduz uma atitude".

"Quando os jogadores falam nisso tem a ver com a atitude dentro de campo desde o primeiro minuto, com intensidade e concentração. É essa forma de estar que queremos, marcar cedo, mas ainda assim o jogo não fica resolvido por isso", disse.

Portugal, líder do Grupo G, com nove pontos em três jogos, e a Grécia, segunda classificada, com cinco pontos também em três partidas, defrontam-se a partir das 19h00 de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo que será arbitrado pelo sueco Kristoffer Karlsson.