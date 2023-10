Martínez elogia "reação" na Bósnia e quer festa em Alvalade

Roberto Martínez destaca a "reação" da seleção portuguesa, diante da Bósnia e Herzegovina, à má segunda parte frente à Eslováquia, e espera celebrar um apuramento quase perfeito para o Euro 2024 em Alvalade.



Em declarações à RTP3, após a goleada (5-0) aos bósnios, o selecionador mostra-se "satisfeito" com o resultado e a exibição.

"Este jogo foi uma amostra do trabalho dos jogadores no treino, a atitude, o compromisso e uma reação à segunda parte com a Eslováquia. Mantiveram a baliza a zero e deram muitos sinais importantes. A memória de ganhar 5-0 fora de casa e ter oito vitórias consecutivas é para estar muito satisfeito", destaca.

Nesse sentido, Martínez salienta que a melhor forma de preparar o Europeu é continuar na mesma toada nos próximos jogos: "Gostaria de ter uma celebração deste apuramento em Alvalade. Vamos dar tudo. Depois, é continuar a trabalhar e crescer, porque já estamos a preparar o Europeu. Vai ser difícil escolher só 23 jogadores."

O selecionador realça, ainda, a "pressão de fazer as coisas bem, trabalhar bem e sacar o talento de forma coletiva", porque embora o talento individual de Portugal seja "de alto nível", Martínez gosta ainda mais "do compromisso e da atitude que os jogadores dão pelo sonho coletivo".

Já em declarações à Sport TV, Roberto Martínez deu a entender que será difícil que, na próxima convocatória, para a jornada internacional de novembro - a última da fase de qualificação - não deverá haver grandes novidades na lista de eleitos:

"Nós criámos um ambiente muito competitivo e é importante lutar e estar ao máximo nível, porque oportunidades chegam e, no futebol, uma semana ou um mês são muito longos. Mas por agora os adeptos merecem desfrutar dos desempenhos de outubro. Em novembro, regressaremos com mais."