Danny está convicto que Portugal pode conquistar o Euro 2024

O melhor apuramento de sempre reacende a esperança na conquista do título europeu em 2024.

Danny, o antigo internacional português, acredita que as exibições e a forma como Portugal conseguiu o apuramento para a fase final da prova deixa boas perspetivas para a fase final da prova.

Em dia de jogo com a Bósnia, o antigo internacional - que participou em sete dos oito jogos do apuramento para o Euro 2016 - dá asas à esperança portuguesa: "Portugal é uma das melhores seleções do mundo. Temos os melhores jogadores, que jogam quase todos em grandes clubes europeus. Acho que todos estão confiantes de que isso possa voltar a acontecer".

"Eu, pelo menos, acredito nisso, porque vejo a maneira como a seleção joga. Temos feito muitos golos, só sofremos neste último jogo. Acredito que Portugal entre em todas as competições como favorito. Todo mundo sonha com isso até os próprios jogadores. Eu acredito que essa conquista possa ser já no próximo Europeu", afirma.

No jogo desta segunda-feira está em jogo a confirmação do primeiro lugar no grupo e o recorde de vitórias consecutivas. Já apurada para o Euro 2024, a seleção ambiciona uma qualificação só com vitórias.

Para garantir o primeiro lugar basta um empate em Zenica. Caso consiga os três pontos, Roberto Martínez alcança um registo inédito de oito vitórias seguidas em jogos oficiais da seleção nacional, superando o recorde de sete de Fernando Santos.

Danny garante que estas marcas estão na cabeça de jogadores e do selecionador para o jogo desta noite.

"Portugal viajou com essa mentalidade, não viajou com a mentalidade que já está feito e podemos perder. Os jogadores são todos profissionais, sabem que aquilo que já conseguiram era um passo importante, o primeiro passo. Agora é ganhar e continuar no bom caminho, no bom ambiente. De certeza que quem jogar vai dar o melhor. Estão ali porque são os melhores de Portugal na atualidade e vão para buscar mais uma vitória", assegura.

Com a presença no Europeu garantida, Danny vê os últimos três jogos do apuramento, agora com a Bósnia, e em novembro com Liechtenstein e Islândia, como preparação para a fase final do Euro 2024.

"Qualificação está garantida, e agora é continuar esse bom trabalho. Dar minutos aos jogadores menos utilizados. mas sempre com a mesma mentalidade de ganhar, de implementar aquilo que o treinador quer e continuar a fazer esse trabalho", conclui.