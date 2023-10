João Félix quer "ganhar e jogar bem" contra Bósnia

O avançado João Félix afirma que, mesmo já com a qualificação garantida para o Euro 2024, Portugal está na Bósnia-Herzegovina para "ganhar e jogar bem", num encontro em que a seleção local "vai lutar como nunca".

"A Bósnia jogou muito bem em Lisboa. Defendeu muito bem e dificultou muito a nossa tarefa. É uma boa equipa, com bons jogadores. A Bósnia ainda está na luta pelo apuramento, por isso sabemos que amanhã [segunda-feira] vai lutar como nunca", afirmou João Félix.

O jogador do FC Barcelona falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo da oitava jornada do Grupo J, no Estádio Bilino Polje, em Zenica.

"Portugal é uma das melhores equipas do mundo e, por isso, tem sempre a pressão para jogar bem e ganhar. Amanhã [segunda-feira], vai ser o mesmo. Mesmo já qualificados, o objetivo é ganhar e jogar bem", garantiu o avançado de 23 anos.

Félix, que tem 33 internacionalizações e seis golos pela seleção nacional, alertou ainda para o ambiente que Portugal vai encontrar no Bilino Polje.

"Sabemos que os adeptos são malucos no bom sentido. Adoram a sua seleção e vivem muito o futebol. Vão tentar ajudar muito a equipa de Bósnia e temos de estar preparados para esse tipo de ambiente", disse.

Após sete rondas, a equipa lusa já está apurada e continua totalmente vitoriosa no Grupo J, liderando com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, e Islândia, com sete. O Liechtenstein segue ainda sem pontos.