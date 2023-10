Martinez. “Porta está aberta, mas é muito difícil entrar”

O técnico Roberto Martinez garante que “a porta [da Seleção] está sempre aberta”, mas confirma que “entrar é difícil”.

Na sala de imprensa do Dragão, após a vitória de Portugal sobre a Eslováquia, que carimbou o passaporte para o Euro 2024, Martinez referiu:

“A porta está sempre aberta, mas para entrar é difícil, o nível é o dos que estão dentro de portas. Temos de ter as portas abertas, mas dar oportunidade aos nossos jogadores de estarem no balneário, porque o merecem”, disse.

Olhando já para a fase final, Roberto Martinez lembra que “agora temos mais do que 23 jogadores para o Europeu, é a realidade e um trabalho difícil para mim”.

O treinador da equipa das quinas lembra que ainda faltam três jogos para terminar a qualificação e “terminar invictos a fase de apuramento é importante, estamos no bom caminho. Gostei muito do profissionalismo da equipa, do compromisso, dos níveis do balneário, e não é surpresa o talento individual que temos, mas foi uma surpresa agradável o compromisso dos jogadores com a Seleção. O que precisamos de fazer agora nos próximos jogos é terminar ao melhor nível”.

A próxima partida da equipa das quinas é já na segunda-feira contra a Bósnia.

Portugal derrotou a Eslováquia, por 3-2, e garantiu a presença na fase final do Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha.