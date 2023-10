Jogadores de Portugal. “Estamos todos muito felizes”

A seleção portuguesa derrotou a Eslováquia, por 3-2, e carimbou o passaporte para o Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha. Os jogadores da equipa das quinas estão contentes com o apuramento.

Bruno Fernandes

"Não queríamos sofrer golos, mas infelizmente sofremos porque na segunda parte não fomos tão organizados com bola. Permitimos espaços, mas eles também marcaram bons golos. Há que dar mérito. O objetivo está conseguido, a primeira parte foi extraordinária e na segunda podíamos ter feito mais golos. Estar na fase final do Europeu é o realizar de mais um sonho"

Bernardo Silva

"Duas partes muito diferentes, fomos superiores, controlámos bem, fomos seguros com a bola e chegamos à primeira parte com vantagem. A segunda parte foi mais louca e descontrolada, eles dificultaram a saída de bola e a nossa pressão também não foi tão boa. Foi quase como uma roleta russa, podia ter dado para qualquer lado. Estamos contentes com a qualificação, que chega cedo e felizes por uma campanha que foi só com vitórias."

Rúben Dias

"Estamos todos muito felizes. O passado recente diz-nos que não era fácil garantir o apuramento, ainda que o tenhamos feito sempre. Agora vamos lutar pelo primeiro lugar. Foi muito importante o triunfo de hoje. Como é óbvio, no 2-1 e 3-2 perdemos o controlo que havia com o 2-0 e 3-1. Consequência da chuva retirou conforto de jogar por trás para não correr riscos da bola parar. Ainda assim, a segunda parte podia ter sido melhor, mas estamos felizes pelo apuramento e pelo marco histórico do Cristiano Ronaldo, que é um exemplo pelo país"

Declarações à RTP3.