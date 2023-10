Rui Jorge: "O deslumbramento não está presente neste grupo"

O selecionador nacional sub-21, Rui Jorge, não encontra "deslumbramento" do plantel após duas vitórias no arranque do apuramento para o Europeu.

Em conferência de imprensa na véspera da receção à Bielorrússia, o treinador espera repetir a exibição na vitória por 5-0 contra o país, em setembro.

"O deslumbramento não está presente neste grupo. Sabem o nível de adversários que já tiveram até aqui. O 5-0 contra a Bielorrússia foi excelente, fizemos um jogo muito bom e isso é que nos deve interessar: fazer um bom jogo", disse.

O técnico revela que Eduardo Quaresma não estará disponível para o jogo e que está satisfeito com o progresso da equipa.

"O balanço é sempre positivo, quanto mais tempo juntos, melhor para nós e para o introsamento entre os jogadores. Estou satisfeito com todos eles, com a forma como estão concentrados e o seu desempenho no treino. Perder pontos é sempre mau. Tem muito a ver com o que conseguirmos fazer. Se estivermos ao nosso melhor nível, seremos melhores do que a Bielorrússia", termina.

Portugal recebe a Bielorrússia às 17h30 desta sexta-feira no Estádio Cidade de Barcelos. A seleção lidera o grupo G de apuramento para o Euro com seis pontos.