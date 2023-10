Roberto Martinez. João Neves tem "potencial muito grande a nível mundial"

O selecionador nacional Roberto Martinez deixa grandes elogios ao estreante João Neves.

“João nasceu para jogar futebol, nasceu para jogar na Seleção. Vi um jogador muito natural, que está a desfrutar de cada minuto. Gosto muito da energia dele, do seu profissionalismo e confiança. Está a mostrar isso no primeiro estágio e isso é um sinal de que é um jogador com um potencial muito grande a nível mundial", referiu.

Na conferência de imprensa, antes da Eslováquia, Martinez não confirmou a titularidade de Cristiano Ronaldo nem deu o onze para a partida desta sexta-feira. No entanto, elogiou a flexibilidade tática da equipa das quinas.

“É importante ser flexível taticamente. Estou muito contente com a nossa flexibilidade. Acho que os nossos jogadores, com dois ou três treinos, podem executar ideias táticas diferentes, e isso é importante para nos prepararmos, para crescermos e para nos adaptarmos ao que o jogo precisa."

Questionado sobre o onze, Roberto Martinez não abriu o jogo, mas deu uma explicação sobre como é agora o futebol moderno. "O 11 inicial tem cinco substituições e, depois, temos um jogo com a Bósnia na segunda. Como fizemos no último estágio, teremos jogadores para o onze, jogadores que terminam o jogo, e outros que vão entrar no onze inicial contra a Bósnia. Temos dois jogos muito importantes e olhamos para os 21 jogadores de campo e os três guarda-redes".

Para esta sexta-feira, a ideia é ganhar o jogo contra a Eslováquia e garantir já o apuramento para o Euro 2024 na Alemanha.

"Estamos focados e queremos estar no nosso melhor amanhã para tentarmos ganhar o jogo. Não há jogos fáceis e isso é muito claro. Ganhámos seis jogos porque os jogadores tiveram uma atitude e um compromisso excecionais. Isso dá uma estrutura para que depois possam mostrar o seu talento, sabemos que individualmente temos jogadores num patamar diferente das outras seleções [que estão no grupo]. Isso não significa que os jogos sejam fáceis. Estamos focados em crescer", referiu.



Sem falar em título europeu, Martinez reafirma: "Somos uma equipa com um sonho e estamos a andar todos juntos".



Para os lugares dos lesionados, Raphael Guerreiro e Ricardo Horta, não foram feitos acertos na convocatória. Apesar disso, o selecionador garante: "Sei que há mais que 23 jogadores portugueses num momento de forma bom, isso é claro".