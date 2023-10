Eslovacos enchem restaurante de tricampeão no Porto. “É muito especial para mim”

Marek Cech, antigo internacional eslovaco e tricampeão em Portugal pelo FC Porto, vive por estes dias o sonho de qualquer imigrante.

A seleção eslovaca, que o antigo lateral representou 52 vezes, visita a cidade do Porto para defrontar Portugal e o encontro de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024 é uma oportunidade para rever amigos e família. O palco do reencontro é o seu restaurante.

“Este jogo é muito especial para mim porque a minha seleção deu-me muito. Consegui ver o mundo através da minha seleção. Estou muito feliz por ver o jogo, principalmente por ser no Estádio do Dragão, que significa muito para mim”, conta, em entrevista a Bola Branca.

Depois do sucesso no FC Porto como jogador, Marek Cech ficou por Portugal. É proprietário de um restaurante em Vila do Conde, que por estes recebe centenas de visitantes, por ocasião do encontro entre a seleção das quinas e a Eslováquia.

“Com este jogo vêm 1,500 adeptos eslovacos e, entre eles, muitos amigos, conhecidos e família. Todos querem estar comigo, tirar fotografias e falar sobre o jogo. Por estes dias temos sempre restaurante cheio com todos os visitantes da Eslováquia”, descreve.

Para muitos dos que visitam Portugal, o grande atrativo continua a ser o mesmo das últimas duas décadas: ver Cristiano Ronaldo em ação. Marek Cech não esconde que o capitão ainda é motivo para muitos verem a seleção portuguesa ao vivo.

“Muita gente ainda vem por causa do Ronaldo, ainda é o primeiro jogador que todos querem ver”, admite, apesar de realçar que “há outros [jogadores em destaque] também”.

Vontade de estragar a festa portuguesa

A seleção eslovaca sonha em estragar a possível festa portuguesa. Vencendo na receção à equipa da Europa Central, a seleção das quinas garante presença no Euro 2024 com o apuramento mais rápido de sempre, mas há quem queira evitá-lo.

Apesar de os eslovacos não verem este jogo como “tão importante como o próximo, com o Luxemburgo”, Marek Cech avisa que o objetivo continua a ser pontuar.

“É um jogo aberto, podemos ganhar pontos. Se jogarmos como jogámos na Eslováquia e Portugal não conseguir mostrar toda a sua qualidade, como aconteceu em Bratislava, podemos pensar em conseguir um ponto”, antevê, em declarações à Renascença.

Na visita à Eslováquia, Portugal venceu com dificuldade por 0-1. Agora, Marek Cech admite que defrontar a equipas das quinas em território nacional será mais difícil.

“Sabemos que se joga diferente em casa. Todos esperamos um jogo mais difícil no Dragão do que foi em Bratislava”, sublinha.

Marek Cech representou o FC Porto entre 2005 e 2008. Conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma supertaça pelos azuis e brancos. Representou a seleção eslovaca em 52 ocasiões.

Portugal recebe a Eslováquia na sexta-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão. O encontro do grupo J de apuramento para o Euro 2024 tem relato e acompanhamento ao minuto em rr.pt.