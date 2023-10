Diogo Costa ainda não sofreu no apuramento para o Euro e vai tentar levar o registo até ao fim

Diogo Costa ainda não sofreu qualquer golo no apuramento para o Euro 2024 e vai tentar manter o registo limpo até ao final da fase de qualificação. O registo nunca foi alcançado, mas o guardião da seleção nacional acredita que é possível.

"Vamos tentar que isso aconteça, seria muito bom. É possível. O objetivo principal é o apuramento, mas é um conforto grande fazer o apuramento sem sofrer golos, até para como as outras seleções possam olhar para nós", disse, em conferência de imprensa.

A seleção pode fechar o apuramento já nesta sexta-feira, no Estádio do Dragão, frente à Eslováquia. Diogo Costa assume que os jogadores "já discutiram" o facto da casa do FC Porto ser habitualmente boa memória para a seleção nacional.

"É um estádio em que todos gostamos de jogar. É uma grande alegria e um grande orgulho podermos classificarmo-nos já e no Dragão, que é o clube onde jogo e a minha casa desde muito pequeno. Sinto que é um estádio que todos os jogadores da seleção gostamos muito de jogar", afirma.

A Eslováquia está também em boa posição para conseguir o apuramento para o Campeonato da Europa. Diogo Costa espera um jogo difícil nesta sexta-feira: "Eles estão motivados porque também estão perto de conseguir. O jogo lá foi complicado e esperamos o mesmo".

"Pensei que o apuramento iria ser mais difícil, mas fomos nós que o tornámos mais fácil", termina.

O Portugal-Eslováquia joga-se esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, às 19h45 com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.