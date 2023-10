Seleção nacional ainda não pode pensar na fase final do Euro, alerta Rafael Leão

O internacional português Rafael Leão ainda não dá o apuramento para o Euro 2024 como garantido, apesar de estar a uma vitória de distância.

A seleção pode já fechar o apuramento esta sexta-feira, frente à Eslováquia, no Estádio do Dragão. Rafael Leão ainda não pensa na fase final da prova.

"Sabemos que é um jogo contra uma seleção que nos criou algumas dificuldades no último jogo. Falta um jogo ainda. Estamos a pensar jogo a jogo, vamos jogar em casa no Dragão. Não podemos pensar à frente. Se ganharmos o jogo de sexta, aí sim podemos pensar no Euro Estamos concentrados neste jogo", diz.

O avançado do AC Milan tem sido protagonista na seleção, mas não se sente como um titular: "Já fico muito contente por estar aqui e ter a confiança do treinador. Cabe a ele escolher quem são os melhores. Eu dou o máximo para estar no onze, mas se não estiver não é algo que me desmotive ou deixe triste. Temos bom lote de jogadores, com talento e jovens, sou mais um para ajudar".

O jogo será no Dragão, um palco especial para o avançado formado no Sporting.

"É um estádio especial, estreei-me no campeonato pelo Sporting, pela seleção também conseguimos o "play-off" para o Mundial. Sempre que vamos ao Dragão temos um apoio de topo, é uma ajuda incrível, e acho que sexta-feira vai ser um fator muito importante", diz.

Portugal ainda não sofreu qualquer golo e venceu todos os jogos de apuramento para o Euro, mas Rafael Leão nega a ideia de "tenha sido fácil ou simples".

"Estamos a conseguir entender bem aquilo que o nosso treinador quer que nós coloquemos em jogo. Conseguimos encaixar muito bem a sua ideia de jogo, os jogadores estão muito confortáveis, a dar boa resposta em cada jogo e acho que isso tem sido um fator importante", termina.

O Portugal-Eslováquia joga-se esta sexta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.