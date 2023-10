Roberto Martínez com grupo todo à disposição e um jovem guarda-redes

A três dias do jogo com a Eslováquia, no qual a seleção nacional pode garantir o apuramento para o Euro 2024, Roberto Martínez já contou com todo o grupo à disposição.

Ricardo Horta e Raphael Guerreiro foram dispensados, por lesão, e o treino contou com os 24 convocados pelo selecionador, que optou por não chamar ninguém para render os dois dispensados.

Ao grupo de 24 jogadores junta-se outra vez o jovem guarda-redes Gonçalo Ribeiro, de 17 anos, do FC Porto, que já tinha treinador na segunda-feira e juntou-se a Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá no lote de guarda-redes.

Portugal volta a treinar na quarta-feira. O jogo com a Eslováquia está marcado para sexta-feira, no Estádio do Dragão, às 19h45.