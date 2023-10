Ricardo Horta dispensado da seleção e sem substituto

Ricardo Horta foi dispensado da seleção nacional, esta terça-feira, devido a lesão. Roberto Martínez não nomeou substituto para os jogos com Eslováquia e Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Euro 2024.

Em comunicado, esta terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explica que o avançado do Braga fez um exame de manhã, que indicou que não seria recuperável para os dois jogos da seleção. Foi, assim, dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance.

Horta não tinha treinado com o grupo, na segunda-feira, pelo que estava em dúvida para os jogos no Dragão e na Bósnia-Herzegovina. O avançado fizera apenas trabalho de ginásio. Agora, confirma-se a baixa.

A FPF indica que Roberto Martínez "terá 24 jogadores aptos para os dois jogos", o que significa que não chamará substituto para Horta.

Portugal terá oportunidade de carimbar bilhete para o Euro 2024 na sexta-feira, às 19h45, na receção à Eslováquia, no Estádio do Dragão. Jogo com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença.