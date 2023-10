Diogo Costa, o "monstro intransponível" que pode levar Portugal à história

Diogo Costa é "um monstro" na baliza da seleção nacional e uma das principais razões para a, até agora, campanha perfeita de Portugal na fase de qualificação para o Euro 2024, considera Jorge Amaral.

A quatro jornadas do fim, Portugal está a uma vitória do apuramento para o Europeu, com um registo perfeito: seis vitórias em seis encontros, 24 golos marcados e zero sofridos. No horizonte, fazer história: terminar a fase de qualificação apenas com vitórias e sem sofrer golos.

Em declarações a Bola Branca, Jorge Amaral destaca a qualidade do número 1 da baliza nacional, Diogo Costa, que pode ser o primeiro a alcançar tal feito: "Tem sido, realmente, um monstro na bossa baliza."

"Diogo Costa tem feito o 'transfer' do Porto para a seleção de forma fantástica. É uma barreira quase que intransponível para os nossos adversários e um grande alicerce para todos nós", enaltece o antigo guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional.



Foi Rui Patrício o titular nos dois primeiros jogos, devido a lesão de Diogo Costa, que retomou o controlo da baliza da seleção nas quatro jornadas seguintes. Ou seja, se Portugal se apurar para o Euro 2024, o feito será de ambos. Amaral destaca a relevância do feito ao alcance da seleção:

"O mais importante para o guarda-rede é ganhar, independentemente do resultado, mas o não sofrer golos é um prémio acrescido. Portanto, se conseguirmos, nesta qualificação, ter dez jogos sem sofrer golos, acho que é extraordinário. Independentemente de quem sejam os adversários."

Contas simples depois de tantos anos de "stress"

Portugal está a três pontos de se apurar para o Euro 2024. Amaral elogia a liderança de Roberto Martínez, depois de "muitos anos" em que a seleção terminou fases de apuramento "a fazer as contas no joelho".

"Ultimamente, especialmente agora com Roberto Martínez, as coisas têm sido mais fáceis. Esta geração tem tornado as coisas mais fáceis e esta equipa tem sido demolidora", elogia.

Portugal terá oportunidade de carimbar bilhete para o Euro 2024 na sexta-feira, às 19h45, na receção à Eslováquia, no Estádio do Dragão. Jogo com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença.