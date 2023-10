"Portugal tem todas as condições para conseguir apuramento já no próximo jogo"

O defesa diz estar preparado para jogar no lado esquerdo, perante a lesão de Raphael Guerreiro, ou noutra posição qualquer, se for necessário.

"Queremos sempre dar o melhor que podemos pela seleção. Ficaríamos contentes de conseguirmos o apuramento no próximo jogo e esperamos que assim aconteça. O nosso objetivo é resolver o apuramento o mais depressa possível. Sabemos que vai ser complicado, mas temos as nossas armas e temos todas as condições para conseguir o apuramento já no próximo jogo", declarou Diogo Dalot.

Em conferência de imprensa de lançamento do jogo, o jogador do Manchester United antevê um jogo complicado, mas acredita que a seleção nacional vai somar os três pontos.

Portugal tem "todas as condições para conseguir o apuramento" para o Euro2024 já no próximo jogo com a Eslováquia, na sexta-feira, no Estádio do Dragão, disse esta segunda-feira o defesa Diogo Dalot.

Portugal lidera o Grupo J com seis vitórias em seis jogos, 24 golos marcados e zero sofridos.

Questionado sobre o que mudou para a seleção não precisar de fazer contas para o apuramento, Diogo Dalot considera que, mais importante do que olhar para o passado, é manter o foco no trabalho positivo que está a ser feito.

O defesa do Manchester United diz que Portugal vai tentar continuar sem sofrer golos na fase de apuramento, mas o importante é ganhar.

"Sendo defesa é algo que ambicionamos. É um objetivo dentro do balneário conseguirmos o jogo sem sofrer golos. Pequenos objetivos dentro do grande objetivo e isso forma um percurso desafiante para nós, sabendo que o objetivo maior é ganhar, mas se for com a baliza a zero e com muitos golos acho que é perfeito para todos", declarou.



Sobre a estreia de João Neves em convocatórias da seleção nacional, Diogo Dalot considera que é merecida.

"Acredito que é sempre um nervosismo normal quando somos chamados à seleção, mas ele tem todas as qualidades, tem demonstrado no Benfica que merece estar aqui e por isso é que está aqui hoje. A praxe faz parte do processo de chegar à seleção principal e os mais velhos não vão deixar escapar", disse o defesa.

Questionado sobre o calendário de competições cada vez mais carregado, Diogo Dalot considera que os jogadores deveriam ter uma palavra.

"Os jogos têm vindo a aumentar. O calendário é cada vez mais apertado, há um ano tivemos Mundial a meio da época e tornou o calendário denso, foi desgastante física e mentalmente. São coisas que passam ao lado do nosso controlo. Sendo os 'artistas', entre aspas, poderíamos ter uma palavra a dizer. Se nos juntarmos e com as pessoas certas, formarmos uma maneira de conciliar as duas coisas. Para o bem do futebol é o que deveria acontecer. Temos de estar nas melhores condições físicas para dar um bom espetáculo. Da minha parte tento-me preparar para estar bem fisicamente. Temos de nos adaptar", declarou.