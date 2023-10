Rui Jorge não quer voltar a encontrar João Neves nos sub-21

O selecionador Rui Jorge mostrou-se satisfeito por ver o futebolista João Neves chamado pela primeira vez à principal seleção de Portugal, face às "exibições de alto nível", pelo que espera que não regresse aos sub-21.

"Satisfeito pelo João Neves [do Benfica] passar para outro patamar. Desejo-lhe as maiores felicidades, teve sempre um comportamento exemplar e ficamos satisfeitos por ver os jogadores no patamar que querem e ambicionam. O Neves neste espaço de sub-21 sempre teve exibições de alto nível e agora será avaliado noutro patamar", começou por dizer Rui Jorge, em conferência de imprensa.

O técnico da equipa sub-21, que divulgou hoje a lista de 23 convocados para o duplo compromisso da fase de qualificação para o Euro 2025, acrescentou que a seleção secundária das quinas "será sempre" do médio dos encarnados, ainda que espere "que não volte".

Sobre os confrontos com Bielorrússia e Grécia, de qualificação para o Euro 2025, Rui Jorge disse que deseja ver os seus jogadores praticarem "um bom futebol" para obterem "um bom resultado".

"Praticar bom futebol e estar a bom nível para conseguir um bom resultado. Estamos numa fase inicial do grupo. A Croácia, à partida, é a seleção com maior capacidade e tem cumprido os seus objetivos. Claro que queremos sempre os três pontos, vamos fazer por isso e o resultado aparecerá posteriormente", expressou.

A equipa comandada por Rui Jorge defronta a Bielorrússia em 13 de outubro, em Barcelos, seguindo-se o embate com a Grécia, quatro dias depois, em Guimarães, em jogos relativos ao Grupo G de qualificação para o Euro 2025.

Portugal lidera a poule, com seis pontos, face a duas vitórias em outros tantos jogos.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Francisco Lemos (Atlético), João Carvalho (Sporting de Braga) e Samuel Soares (Benfica).

Defesas: Eduardo Quaresma (Sporting), Leonardo Buta (Gil Vicente), Rafael Fernandes (Arouca), Rafael Rodrigues (Benfica), Renato Veiga (Basileia), Tiago Santos (Lille) e Tomás Araújo (Benfica).

Médios: Dário Essugo (Sporting), Hugo Félix (Benfica), João Marques (Estoril Praia), Mateus Fernandes (Estoril Praia), Paulo Bernardo (Celtic, Esc) e Vasco Sousa (FC Porto).

Avançados: Carlos Borges (Ajax, Hol), Fábio Silva (Wolverhampton, Ing), Francisco Conceição (FC Porto), Henrique Araújo (Famalicão), Rodrigo Gomes (Estoril Praia), Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale) e Tiago Morais (Boavista).