Roberto Martínez gostaria de continuar a ser o selecionador português no Mundial 2030

Faltam sete anos, mas Roberto Martínez assume que gostaria de ser o selecionador português no Mundial 2030, que será organizado em Portugal, Espanha e Marrocos, com jogos também na América do Sul.



Em conferência de imprensa, o atual selecionador espanhol reconhece que "gostaria disso [ser o selecionador português no Mundial 2030], seria uma fase de apuramento muito fácil".

O técnico garante que Portugal receber o seu primeiro Mundial é "uma oportunidade única para inspirar" o país e uma geração de jogadores.

"É uma enorme alegria, é uma oportunidade para inspirar e marcar o país. Portugal tem a experiêcia do Euro 2004 e receber o seu primeiro Mundial é uma amostra do trabalho da FPF e da comissão de candidatura. É uma alegria para o povo português e deixará um legado único. Os sonhos dos miúdos de 12-13 anos será jogar o Mundial em casa", diz, antes de dar o seu exemplo.

"Recordo-me do Mundial em Espanha, em 1992. O meu sonho de jogar essa competição começou nas ruas da minha cidade. É uma grande notícia", disse. Martínez acabou por nunca jogar pela seleção principal espanhola.

A FIFA confirmou, esta quarta-feira, que Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Mundial 2030. Haverá ainda (três) jogos na América Latina.

O comunicado da FIFA adianta a realização de três partidas no Uruguai, Argentina e Paraguai, referindo mesmo que o primeiro deles será no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital uruguaia.



"Em 2030, teremos uma pegada global ímpar, três continentes - África, Europa e América do Sul -, seis países - Argentina, Marrocos, Paraguai, Portugal, Espanha e Uruguai - receberão e unirão o Mundo ao mesmo tempo que celebrarão juntos o jogo bonito, o centenário e o Mundial da FIFA", lê-se no comunicado do organismo.