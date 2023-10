João Neves convocado para a seleção nacional

João Neves, médio do Benfica, é a grande novidade da convocatória da seleção nacional.

Roberto Martínez dilatou a lista de 24 para 26 jogadores e mantém exatamente o mesmo grupo e acrescenta João Neves, que se pode estrear pela seleção principal, e Raphael Guerreiro, de regresso após lesão.

Em conferência de imprensa, o técnico explicou a primeira convocatória do médio de apenas 19 anos que se tem afirmado na equipa principal das águias.

"Acho que é mais um passo na evolução dele. Ele está a liderar uma equipa como o Benfica em jogos da Champions e foi o homem do jogo contra o Porto. É um merecido passo em frente e agora terá de lutar pelo próximo passo", disse.

Roberto Martínez revelou que tinha João Neves no bloco de notas, pela primeira vez, em maio, quando elogiou o jogador na 2.ª Conferência Bola Branca.

Jogadores como Paulinho, Bruma e Matheus Nunes continuam de fora. Martínez volta a justificar a continuidade do grupo e pede a quem está de fora para "continuar a trabalhar para estarem prontos quando forem chamados".

"Foi a lista mais difícil de fazer. Fizemos uma pré-lista de 42 jogadores e foi muito difícil. Acho que todos merecem continuar depois do último estágio. Temos jogadores portugueses que estão ao mais alto nível, alguns na melhor competição de clubes de mundo, como o Bruma e o Diogo Leite, também o Galeno, João Mário, William Carvalho e Matheus Nunes. O grupo é muito maior do que as vagas", explica.

Sérgio Conceição revelou que conversou com Martínez sobre Wenderson Galeno e o selecionador garante que "está na lista".

"Como selecionador, preciso de saber tudo. Parte do meu trabalho é falar com os treinadores. Falei com o Sérgio, falei também com o Rúben Amorim, o Roger Schmidt e o Artur Jorge. Como treinador, tens informação única e muito importante. Sei que o Galeno pode ser muito útil à seleção. Gosto muito da verticalidade. Um destro para a ala esquerda, polivalente. Gosto muito do Galeno", elogiou.

Portugal defronta a Eslováquia a 13 de outubro, no Estádio do Dragão, às 19h45. Em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para o Europeu, que vai decorrer na Alemanha.



Três dias depois, no dia 16, Portugal terá, conforme o desfecho do encontro anterior, o segundo "match point" ou a celebração do apuramento na Bósnia-Herzegovina, às 19h45.

Após seis jornadas, Portugal continua 100% vitorioso e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com dez, seguido de Bósnia e Islândia, ambos com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Os convocados da seleção nacional

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Defesas: António Silva, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Danilo Pereira, Toti Gomes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nélson Semedo, Raphael Guerreiro

Médios: João Palhinha, João Neves, Rúben Neves, Vitinha, Otávio, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Bernardo Silva

Avançados: João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horta, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos

