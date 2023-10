Mundial 2030. Marcelo, Portugal e a "candidatura vencedora"

O Presidente da República congratula-se com o facto de Portugal ir organizar em conjunto o Mundial 2030 de futebol.

“Desde que foi lançada a candidatura de Portugal e Espanha à organização do Campeonato do Mundo de Futebol Masculino de 2030, que era convicção do Presidente da República ser uma candidatura vencedora”, escreve.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta: “O resultado hoje conhecido supera as expetativas, porque passou de uma candidatura apenas europeia, a uma candidatura europeia, africana e sul americana, ligando países que têm uma História em comum”.

A FIFA confirmou, esta quarta-feira, que a candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar, juntamente com três países da América Latina, a organização do Mundial 2030.