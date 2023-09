Roberto Martínez divulga convocados para Eslováquia e Bósnia a 6 de outubro

Roberto Martínez divulga a 6 de outubro, sexta-feira da próxima semana, a lista de convocados de Portugal para os duelos com Eslováquia e Bósnia-Herzegovina, que podem confirmar o apuramento para a fase final do Euro 2024.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), as escolhas do selecionador nacional serão anunciadas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 12h30.

Portugal defronta a Eslováquia a 13 de outubro, no Estádio do Dragão, às 19h45. Em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para o Europeu, que vai decorrer na Alemanha.

Três dias depois, no dia 16, Portugal terá, conforme o desfecho do encontro anterior, o segundo "match point" ou a celebração do apuramento na Bósnia-Herzegovina, às 19h45.

Segundo a FPF, o encontro do Dragão terá lotação esgotada, depois de todos os bilhetes disponíveis já terem sido vendidos.

Após seis jornadas, Portugal continua 100% vitorioso e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com dez, seguido de Bósnia e Islândia, ambos com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro 2024. Em novembro, a seleção portuguesa fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.