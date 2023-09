Portugal dá a volta à Noruega e soma primeira vitória na Liga das Nações

Portugal somou a primeira vitória na Liga das Nações feminina, esta terça-feira, ao derrotar a Noruega, por 3-2, na segunda jornada do grupo A2, em Barcelos.

Francisco Neto mexeu no onze, tal como anunciara antes do encontro. Lançou Inês Pereira, Fátima Pinto, Andreia Jacinto e Ana Capeta, para os lugares de Patrícia Morais, Dolores Silva, Andreia Norton e Telma Encarnação, que tinham jogado de início na derrota (2-0) diante da França. No entanto, a seleção nacional teve um dissabor precoce: após choque com uma adversária, logo nos minutos iniciais, Inês foi forçada a sair devido a uma concussão; para o seu lugar, entrou Patrícia.

A Noruega (sem as suas duas maiores estrelas, Ada Hegerberg e Caroline Graham Hansen, ambas lesionadas) entrou melhor. Contudo, Portugal rapidamente conseguiu equilibrar e estava por cima no jogo quando, aos 32 minutos, Frida Leonhardsen Maanum recebeu a bola à entrada da área e rematou em arco, fora do alcance de Patrícia Morais, para o primeiro golo do jogo.

Seis minutos mais tarde, contudo, depois de uma jogada de insistência de Portugal, Andreia Jacinto caçou uma bola perdida na área e atirou, em jeito, ao poste mais distante, sem hipótese para a guarda-redes norueguesa. Ao minuto 44, Diana Silva foi derrubada na área; na cobrança da grande penalidade, Carole Costa rematou para a sua esquerda e, mesmo tendo Aurora Mikalsen ainda tocado na bola, consumou a reviravolta.

E o estádio cantou "Patrícia, Patrícia"





As portuguesas continuaram por cima na segunda parte, mas o filme repetiu-se: foram as norueguesas a marcar primeiro. Dois minutos depois de ter obrigado Patrícia Morais a uma grande defesa, Elisabeth Terland viu-se novamente sozinha na cara da guarda-redes e restabeleceu o empate, num lance passado a papel químico do anterior.

Desta vez, Portugal demorou mais a reagir, mas conseguiu regressar à vantagem. Catarina Amado caiu na área e, chamada a bater um segundo penálti, Carole mudou o lado e quase furou as redes ao marcar o golo da vitória da equipa das quinas.

Aos 87 minutos, quando a Noruega pressionava em busca do golo, Patrícia segurou a vitória portuguesa com uma defesa que levou o estádio inteiro a cantar o seu nome.

Com este resultado, Portugal termina esta dupla jornada com três pontos e salta para o segundo lugar do grupo A2 da Liga das Nações, a três pontos da França, que derrotou a Áustria, no outro jogo, por 1-0.