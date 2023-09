Liga das Nações. Noruega de cara nova não assusta Portugal

Diana Silva reconhece que o facto de a Noruega ter mudado de selecionador complica o trabalho da seleção portuguesa, no entanto, sublinha que nada irá mudar na forma de jogar da equipa das quinas, na segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta segunda-feira, a avançada do Sporting garante que "a equipa está confiante" para o jogo com as norueguesas, apesar da incógnita sobre o novo selecionador.

"Sabemos dessa mudança, vamos um pouco expectantes porque não sabemos ao certo o que podemos encontrar, mas a equipa técnica fez o seu trabalho e observou o que tinha de observar. Estamos completamente preparadas. Só temos de praticar o nosso futebol, estamos confiantes e vamos conseguir de certeza o nosso objetivo, que é a vitória”, frisa.



Mostrar qualidades, sem facilitar

O mais importante, sublinha Diana, é mostrar o que Portugal vale, especialmente depois da derrota inaugural (2-0) em França: "Estamos cientes da qualidade que temos e do que conseguimos fazer. Queremos demonstrar isso já com a Noruega e sair com um resultado positivo."

O "primeiro erro", porém, alerta a avançada da seleção nacional, seria "mudar a forma de encarar o jogo, porque leva a facilitar mais".

"Temos de encarar este jogo como o da França, que tinha um grau de dificuldade elevadíssimo, este também o vai ter, será um jogo diferente, mas ambas as equipas têm qualidade e vão querer ganhar”, adverte.

O Portugal-Noruega, a contar para o grupo A2 da Ligadas Nações, está marcado para terça-feira, às 18h15, no Estádio Cidade de Barcelos.