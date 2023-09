Portugal perde em França na estreia da Liga das Nações

A seleção feminina de futebol perdeu 2-0 contra a França, na primeira jornada da Liga das Nações.

Em Valenciennes, a equipa das quinas lutou contra uma das melhores seleções do mundo (a quinta no “ranking” FIFA) e criou algumas oportunidades, com destaque para Kika Nazareth e Ana Capeta, mas não conseguiu marcar.

Os tentos gauleses foram apontados por Geyord e Bacha, aos 27 e 89 minutos, apesar da boa intervenção de Patrícia Morais no encontro.

A fase de grupos da Liga das Nações vai ter mais 5 jogos. A equipa das quinas tem ainda no grupo a Áustria e a Noruega. A próxima partida vai decorrer já na próxima terça-feira, em Barcelos.

Apenas as primeiras classificadas de cada um dos grupos se apuram para a "final-four" da prova.