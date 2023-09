Tatiana Pinto quer "replicar espírito do Mundial" na Liga das Nações

Tatiana Pinto considera que a seleção nacional feminina tem de "pegar no espírito das prestações no Mundial e replicá-lo na Liga das Nações", em véspera dos jogos com França e Noruega.

Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, à margem do treino da seleção, a média do Brighton & Hove Albion traça o plano para a nova prova da UEFA: "Pegar nas coisas boas e conquistar os objetivos."

“É pegar no espírito que tivemos durante as nossas prestações no Mundial e replicá-lo nesta nova competição, que é a Liga das Nações. O espírito é sempre o mesmo, é de máximo orgulho e alegria em estar aqui a representar o nosso país. Isso traz-nos uma maior responsabilidade, por aquilo que fizemos no Mundial, e sabíamos que, talvez, merecíamos um bocadinho mais”, afirma a internacional portuguesa.

Vencer titãs "já não é utopia"

Inserido no Grupo 2 da Liga A, Portugal enfrenta a seleção francesa na sexta-feira, no Stade du Hainaut, em Valenciennes, e recebe, quatro dias depois, terça-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, a Noruega. Tatiana Pinto não tem medo de jogar com seleções de "ranking" superior.

"Para nós, já é habitual. Portugal tem dado provas mais do que suficientes de que o ‘ranking’ não nos importa. O favoritismo é dentro de campo e tentamos ao máximo dar o nosso melhor, com qualquer seleção. O Mundial foi prova disso, mesmo contra seleções de topo, estivemos lá olhos nos olhos a competir. Esta competição também é uma lufada de ar fresco e nós esperamos fazer coisas boas”, sustenta.

Vencer as seleções mais fortes do mundo já “não é utopia”, diz, embora lembre a história e o passado destas adversárias: “Não podemos esquecer que a França e a Noruega têm uma história muito forte, coisa que, infelizmente, ainda não temos, mas estamos a criar. O jogo é dentro de campo, temos as mesmas hipóteses e é vamos agarrar-nos a isso."

Diana Silva condicionada

No treino matinal desta quarta-feira, todas as 24 futebolistas treinaram às ordens do selecionador, Francisco Neto, embora a avançada Diana Silva tenha cumprido a sessão sem contacto físico, estando a seguir o protocolo estabelecido para casos de contusão.

A equipa das quinas viaja ainda esta quarta-feira de avião para Bruxelas, às 16h15, com chegada pelas 19h00. Segue-se uma viagem de autocarro rumo a Valenciennes, perto da fronteira entre França e Bélgica.

A estreia de Portugal na Liga das Nações, frente à França, está marcada para sexta-feira, pelas 20h10, no Estádio do Hainaut, em Valenciennes.