Fórmula 1. McLaren estende contrato com Piastri até 2026

A McLaren anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com o piloto australiano de Fórmula 1 Oscar Piastri, até 2026.

Este é o ano de estreia de Piastri, de 22 anos, que em 2022 foi piloto de reserva, já tem um quarto lugar, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, e ocupa a 11.ª posição do Mundial de pilotos, com 42 pontos.

"Estou muito feliz por continuar a parceria com a McLaren nos próximos anos. Quero lutar pelos primeiros lugares da grelha com esta equipa e estou entusiasmado por tudo o que já conseguimos", afirma o australiano, citado no comunicado da equipa britânica.



Piastri é um piloto "muito talentoso e uma mais-valia", segundo o diretor da McLaren, Zak Brown. O outro piloto da equipa, o britânico Lando Norris, está no oitavo lugar do Mundial, com 97 pontos.