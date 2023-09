Joana Martins dispensada da seleção devido a lesão

Joana Martins foi dispensada da seleção portuguesa feminina, após ser “considerada inapta” para a dupla jornada de estreia na Liga das Nações, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta segunda-feira.

A média do Sporting, de 22 anos, integrava a lista da renovação pós Mundial, em que não participara, mas acaba por falhar a oportunidade de se mostrar a Francisco Neto no novo ciclo da seleção nacional.

Na terça-feira, Portugal tem agendado dois treinos na Cidade do Futebol, onde uma jogadora irá falar aos jornalistas, a partir das 9h00.



Portugal vai estrear-se na Liga das Nações frente à França, a 22 de setembro, em Valenciennes, e receberá no dia 26 a Noruega, em Barcelos, nas duas primeiras jornadas do Grupo 2, que integra também a Áustria, seleções que estão à frente da portuguesa no "ranking" da FIFA.