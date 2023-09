Neto assume "mudança de ciclo" para a estreia na Liga das Nações

"Quando trabalhas com um grupo de jogadoras durante algum tempo, qualquer alteração custa sempre, mas, como treinadores, temos de tomar decisões. Há sempre espaço, e tem sido sempre uma convocatória aberta, e como é lógico não quer dizer que as jogadoras que não estão não voltem. Mas é o momento da mudança de ciclo, em que achamos que é importante trazer e observar outro tipo de jogadoras, que podem aportar novas coisas ao nosso jogo. Em função do momento, dos desempenhos e da estratégia para o futuro, parece-nos uma altura ajustada", explica.

Francisco Neto assume que é o momento de renovar a seleção feminina, após o ciclo que concluiu com a primeira participação de sempre num Mundial, e explica as caras novas na lista para a Liga das Nações .

Sierra Cota-Yarde, estreia absoluta nas AA, e Nádia Gomes, um regresso, são as grandes novidades da convocatória.

No primeiro caso, Neto lembra que a guarda-redes, de 20 anos, já tem experiência de sub-19 e sub-23, além de ter participado, de forma breve, na preparação para o Euro 2022.

"Tem feito o percurso dela e sentimos que era um bom momento para a poder observar, na mudança do ciclo", sustenta.

Quanto a Gomes, o selecionador explica a ausência de cinco anos da avançada, de 26 anos, da seleção nacional - desde 2018 que não veste a camisola da equipa das quinas:

"Feoi mãe, é público, teve essa felicidade na vida e agora está a regressar ao mais alto nível. Faz todo o sentido uma jogadora com a prestação que ela teve na época passada no seu clube [San Francisco Glens], faz-nos sentido neste momento poder observar outra vez a Nádia. Acima de tudo, uma mensagem que o grupo nunca foi fechado, nunca será e que estamos atentos a todas aquelas que poderão vir a contribuir."

Jogo a jogo e "fazer os portugueses sonhar"



Portugal vai estrear-se na primeira edição da Liga das Nações, em que integra o grupo de França e Noruega, adversárias na primeira dupla jornada, além da Áustria.

Francisco Neto quer ver "o mesmo espírito, a mesma entreajuda, a mesma capacidade de sacrifício e a mesma competência" que a seleção nacional demonstrou no Mundial. As seleções francesa e norueguesa, que estiveram no Mundial, apresentam "registos diferentes".

"A França super poderosa individual e coletivamente, altamente dominadora. A Noruega uma equipa que acaba de mudar de treinador, apesar de continuar com as peças essenciais do Mundial. Só teremos um jogo para conseguir entender a ideia geral do novo selecionador. Dois jogos muito complicados, com mais incerteza sobre a Noruega. Temos de nos focar essencialmente na nossa dinâmica e em voltar àquilo que de bom fizemos no Campeonato do Mundo", assinala o selecionador.

Neto define como objetivo a manutenção na Liga A da Liga das Nações, uma prova que dá acesso, a três seleções, aos Jogos Olímpicos. Para já, contudo, o selecionador não pensa em Paris 2024.

"A partir [da manutenção], é chegar à última jornada com a possibilidade de depender só de nós para chegar à Final Four. (...) São seis jogos, a margem de erro é muito reduzida e cada jogo tem de ser encarado como uma final. Se estivermos ao nível que apresentámos no Mundial, estaremos mais próximos de fazer os portugueses sonhar", vinca.

O primeiro jogo está marcado para 22 de setembro, às 20h10, em França, e o segundo para o dia 26, em Barcelos, às 18h15, frente à Noruega.