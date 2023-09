Francisco Neto renova seleção feminina na primeira lista pós Mundial

Renovação na primeira lista de Francisco Neto após o Mundial, para a estreia da seleção feminina na Liga das Nações, com seis caras novas em relação às que estiveram na Austrália e na Nova Zelândia.

As grandes surpresas da lista de 25 nomes são duas jogadoras que atuam nos Estados Unidos da América: a guarda-redes luso-canadiana Sierra Cota-Yarde, de 20 anos, do Arkansas Razorbacks, e a avançada luso-americana Nádia Gomes, de 26 anos, do San Francisco Glens.

No caso de Cota-Yarde, é uma estreia na seleção AA, depois de já ter representado Portugal nos escalões sub-19 e sub-23. Para Gomes, trata-se de um regresso, ao fim de cinco anos: a avançada somou duas internacionalizações e um golo na Algarve Cup de 2018.

Em relação ao Mundial, o selecionador muda quatro jogadoras e acrescenta duas. Saem Rute Costa, Sílvia Rebelo e Carolina Mendes, por opção, e Jéssica Silva, devido a lesão. Entram Cota-Yarde e Gomes, além de Bruna Lourenço, central do Sporting, Andreia Faria, média do Benfica, Joana Martins, média do Sporting, e a avançada Ana Dias.

Convocatória:

Guarda-redes: Inês Pereira, Patrícia Morais, Sierra Cota-Yarde;

Defesas: Ana Seiça, Ana Borges, Bruna Lourenço, Carole Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Lúcia Alves, Joana Marchão;

Médias: Andreia Faria, Ana Rute, Andreia Norton, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Fátima Pinto, Kika Nazareth, Joana Martins, Tatiana Pinto;

Avançadas: Ana Capeta, Ana Dias, Diana Silva, Nádia Gomes e Telma Encarnação.