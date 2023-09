Portugal em forma faz “sonhar com o Euro mais uma vez”

O antigo internacional português Paulo Madeira considera que a maior vitória de sempre da seleção nacional, conseguida na segunda-feira frente ao Luxemburgo, faz “mais uma vez sonhar com o Europeu”.

O antigo defesa, que foi titular na última vitória por 8-0 em jogos oficiais, sobre o Liechtenstein, deixa elogios a uma equipa nacional com “jogadores muito acima da média” e que já fez história com o esmagador resultado de 9-0 no Algarve.

“Temos ali uma seleção poderosíssima e, portanto, podemos mais uma vez sonhar com o Campeonato da Europa, porque com esta seleção tudo é possível”, admite, em entrevista a Bola Branca.

Madeira deixa ainda elogios ao trabalho de Roberto Martínez, que soma seis vitórias nos primeiros seis jogos ao comando da equipa das quinas, com 24 golos marcados e nenhum sofrido:

“Nunca tirando mérito a Fernando Santos, Martinez veio dar uma lufada de ar fresco a jogadores jovens e de qualidade. Esta é uma seleção na qual temos de ter muito orgulho.”