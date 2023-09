Luxemburgo "não contava com pontos, mas foi um dia terrível"

Luc Holtz, selecionador do Luxemburgo, assume que foi uma exibição horrível frente a Portugal, que goleou por 9-0.

Em conferencia de imprensa, o treinador assume-se "angustiado e dececionado" com a prestação da sua equipa no Algarve.

"Não fomos suficientemente bons no nosso jogo, nada funcionou, seja tecnicamente, seja na velocidade. Não fomos bons em todas as esferas do jogo. Também já tinha dito que hoje não estava a contar com nenhum ponto, mas cada jogo é um jogo. Depois de um jogo destes, a primeira coisa é a deceção absoluta e a frustração. Fomos totalmente ultrapassados", disse, citado pelo "Maisfutebol".

O técnico assume que "foi tudo negativo, seja ao nível mental e compromisso". No entanto, não acredita que a derrota deixe mossa

"No passado, já perdemos 8-0 na Suécia. Há dias terríveis, mas eu estou sempre muito concentrado. Não quero perder o norte, não estava a contar com nenhum ponto aqui e o nosso caminho é claro. Estamos dececionados, vamos analisar o jogo, mas depois é preciso levantar a cabeça", termina.