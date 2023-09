Diogo Jota: "Dá a sensação que poderiam ter sido mais do que nove golos"

O internacional português Diogo Jota acredita que Portugal poderia ter feito mais do que os nove golos que marcou frente ao Luxemburgo.

"A equipa teve um compromisso excelente, sempre com muitas oportunidades. Tivemos um grande volume de golos e mantivemos a baliza a zero. Fizemos nove golos, dá a sensação que poderiam ter sido ainda mais. Faz-nos acreditar que estamos a fazer as coisas bem", disse, à RTP.

O avançado do Liverpool, que bisou na segunda parte, assumiu que "não estava a sair bem no último toque" no primeiro tempo e destaca a "vitória histórica".

"É o início de uma nova era. Hoje tivemos próximos da perfeição, é um jogo de referência para o futuro e para continuarmos a evoluir", atira.

Gonçalo Inácio, que se estreou a marcar na seleção principal e também logo com um "bis", assume estar "muito feliz pelos dois golos e a estreia".

Ricardo Horta saiu do banco no segundo tempo e apontou um golo e uma assistência. O capitão do Braga destaca precisamente a exibição da segunda parte.

"Foi de encher o olho. Uma grande primeira parte, mas destaco a segunda porque ninguém relaxou, fomos sérios e conseguimos um grande resultado", atira.

O avançado recorda que o objetiv da qualificação "está próximo, mas ainda não foi finalizado".

"Há coisas a aperfeiçoar, sabemos que na Eslováquia não estivemos ao nível que a seleção tem e pede. Temos de dar respostas e foi isso que fizemos, com seriedade e disciplina", termina.