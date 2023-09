Atenção Portugal. “Luxemburgo vai tirar espaço aos jogadores portugueses”

Pedro Resende, treinador do Differdange, atual líder do campeonato luxemburguês, avisa que o Luxemburgo está a melhorar o seu nível de futebol e Portugal não deve contar com facilidades, esta segunda-feira, no Estádio Algarve. O jogo de março no Luxemburgo terminou com goleada por 6-0 para Portugal. Ainda assim, o jogo em solo nacional será diferente e pode levar a outro resultado. “Não vai ser um Luxemburgo tão arrojado como no jogo em casa. Vai estar mais na expectativa e a dar mais iniciativa a Portugal, para depois aproveitar transições e contra-ataques. Acredito que não vão tentar jogar o jogo pelo jogo, porque aí somos muito mais fortes. Se derem espaço a Portugal vai ser muito complicado, por isso vão tentar tirar espaço aos jogadores portugueses”, analisa, em entrevista a Bola Branca.

Depois da goleada sofrida frente a Portugal, os luxemburgueses só sabem vencer: 2-0 frente a Liechtenstein e Bósnia, 3-1 contra a Islândia. O treinador de 46 anos atribui a discrepância de resultados ao facto de o Luxemburgo ter encarado Portugal olhos nos olhos no jogo da primeira volta do grupo J. “Quando jogaram contra Portugal já vinham numa fase muito boa e acho que encararam o jogo de uma forma talvez arrogante, a tentar jogar o jogo pelo jogo, e Portugal foi muito mais forte. Acho que, a partir daí, voltaram ao que foi o passado recente”, explica, nesta entrevista à Renascença. CR7 de fora

Cristiano Ronaldo cumpre castigo de um jogo frente ao Luxemburgo e já regressou à Arábia Saudita, pelo que Gonçalo Ramos vai assumir o lugar de ponta de lança da seleção portuguesa. De acordo com Pedro Resende, há quase 20 anos emigrado no Luxemburgo, naquele país respeitam muito a seleção portuguesa e suspiram de alivio com a ausência do capitão: “Sei que respeitam bastante a seleção portuguesa e Cristiano Ronaldo e o selecionador luxemburguês deve estar satisfeito por ele não poder jogar. Pessoalmente, acredito em todos os jogadores que estão na seleção e Gonçalo Ramos já mostrou que é um jogador de qualidade, mas Ronaldo é uma figura épica do futebol mundial.”