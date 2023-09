Portugal com todos disponíveis no último treino antes de Luxemburgo

A seleção portuguesa de futebol realizou o último treino antes do duelo de segunda-feira com o Luxemburgo, de apuramento para o Euro 2024, numa sessão em que todos os jogadores estiveram disponíveis.

No Estádio Algarve, o selecionador Roberto Martínez contou com os 23 jogadores que estão em estágio, agora menos um devido à saída de Cristiano Ronaldo. O capitão, que vai falhar o encontro da sexta jornada do Grupo J devido a castigo, deixou este domingo a concentração, após o almoço, e já não trabalhou com a equipa das quinas.

O médio Rúben Neves, que falhou o jogo na Eslováquia (1-0) devido a lesão, mostrou-se sem limitações e pode ser opção para o embate com o Luxemburgo, num encontro em que Portugal procura a sexta vitória seguida no agrupamento.

Nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, primeiro sem bola e depois já com bola.

Após cinco jornadas, Portugal lidera o Grupo J com 15 pontos, cinco pontos mais que Eslováquia e Luxemburgo, que partilham o segundo lugar, e nove que a Bósnia-Herzegovina, quarto. A Islândia é quinta posicionada, com três, enquanto o Liechtenstein continua em último a zero.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19h45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do inglês John Brooks.