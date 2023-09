“Paulinho? Um nome de fora neste momento não pode ajudar”

O selecionador Roberto Martinez volta a elogiar Paulinho, mas reafirma que um jogador vindo de fora do grupo não ajudaria para a partida contra o Luxemburgo, mesmo sem Cristiano Ronaldo, castigado.

"É muito difícil que um jogador venha de fora e possa ajudar a equipa. Temos 20 jogadores. Não temos espaço neste momento. Um nome de fora neste momento não pode ajudar”.

O técnico falou de vários avançados que estão a ser observados: “O Paulinho está às portas da Seleção, assim como estão Beto, André Silva ou Tiago Tomás. Temos muitos jogadores que pisam os mesmos lugares, é um trabalho difícil para mim, mas prefiro assim a ter apenas uma ou duas opções".

Martinez aproveitou também para voltar a elogiar João Félix, novo jogador do FC Barcelona.

“Tem uma qualidade técnica incrível, é um jogador que aparece no espaço e que acerta nos tempos como poucos. Penso que encaixa perfeitamente na ideia de Xavi e no estilo de jogo do Barcelona. Para nós, era importante que estes jogadores fizessem parte da Seleção, não sem ter ritmo competitivo, é um jogador que tem de estar connosco não só para preparar este jogo, mas também os próximos quatro porque é um jogador muito importante e creio que terá um papel decisivo na ideia de jogo de Xavi no Barça".