Luxemburgo está “confiante”. Portugal "ainda não está apurado"

O selecionador Roberto Martinez deixa elogios ao Luxemburgo, o próximo adversário de Portugal na fase de qualificação para o Euro 2024.

“O Luxemburgo é uma equipa estável. Tem um treinador com uma ideia de jogo que gosto muito. Têm sempre muita objetividade, um jogo dinâmico, quando jogámos contra eles entrámos com intensidade e marcámos logo. O Luxemburgo depois ganhou três jogos. Está confiante, ganhou na Bósnia, teve um resultado positivo na Eslováquia. É uma equipa confiante, com um treinador com ideias de ataque”, referiu.

Já em relação a Portugal, que soma por vitórias todos os jogos da fase de qualificação, Martinez põe água na fervura: “Ainda não estamos apurados”.

“Para nós é ganhar o próximo jogo e melhorar, tornar-nos mais competentes na flexibilidade tática. Há cinco jogos essenciais para melhorar, o apuramento é uma consequência do trabalho e queremos mostrar melhor nível. Ainda não estamos apurados”, referiu.

O técnico concretiza: “Gosto de ter uma equipa ganhadora, com qualidades com bola e sem bola, tivemos momentos de alto nível [contra a Eslováquia] sem bola, com bola não tivemos esses momentos. É um processo. Temos de fazer jogos como queremos jogar e não o que o adversário quiser”.

Martinez não tem dúvidas: "Os jogos internacionais não são simples. Se não damos tudo, se não somos o melhor possível, podemos perder pontos com qualquer um. É importante foco e atitude para, depois, mostrar o talento".

Portugal recebe o Luxemburgo esta segunda-feira no Algarve.