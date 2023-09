"Sentido abraço". FPF oferece solidariedade a Marrocos após sismo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ofereceu este sábado a sua solidariedade a Marrocos, parceiro de Portugal na candidatura à organização do Mundial2030 juntamente com a Espanha, em resposta ao sismo que, na sexta-feira, provocou pelo menos 632 mortos.

"A FPF lamenta profundamente e envia as mais sentidas condolências a Marrocos e todos os afetados pelo terrível terramoto desta noite", lê-se no comunicado do organismo federativo.

Um terramoto a sudoeste de Marraquexe matou, esta sexta-feira à noite, pelo menos 632 pessoas. O abalo de 6,8 na escala de Richter ocorreu a sudoeste de Marraquexe e também fez pelo menos 329 feridos.



"Pais hospitaleiro, pleno de energia e alegria, Marrocos tem sido parceiro de Portugal e de Espanha na construção de uma bonita candidatura que pretendeu desde o início juntar África e a Europa. Ver uma tragédia desta dimensão assolar os nossos amigos é para nós motivo de enorme choque e tristeza", prosseguiu a FPF.

Nesse sentido, e em resposta aos danos provocados pelo terramoto, que foi também sentido em Espanha e Portugal, a FPF reiterou a sua solidariedade.

"Oferecendo a nossa solidariedade, em palavras mas também em todas as iniciativas que possam mitigar a vossa dor, deixo um sentido abraço português a Marrocos", rematou a FPF.