Costinha e a seleção: “Estão lá os melhores e nós temos de apoiar”

“[Caso Félix e Cancelo sejam titulares] não é nenhuma surpresa, também já passei por essa situação no tempo de Scolari, em que não jogava no clube e jogava na seleção. É uma decisão do selecionador e, se a tomar, é para o bem de Portugal”, explica, a Bola Branca .

O selecionador lançou a possibilidade de João Félix ou João Cancelo entrarem de início frente à Eslováquia, na 5ª jornada do grupo J de qualificação para o Euro 2024. Costinha não reagiria a essa aposta com espanto.

Costinha, antigo internacional português, deposita confiança no selecionador nacional Roberto Martinez, apoiando as escolhas do técnico. Para o antigo médio, “qualquer uma das opções é valida”, porque “estão lá os melhores na opinião do selecionador e nós temos de apoiar”.

Para o encontro no Estádio Nacional de Bratislava, Costinha espera que a seleção mantenha a série de resultado. Com quatro vitórias, 14 golos marcados e nenhum sofrido na Era Roberto Martinez, o antigo jogador antecipa “mais uma vitória”.

Sintonia com Martínez

A convocatória de jogadores a atuar no campeonato saudita tem levado a muitas questões. Para Costinha, estas são escolhas naturais do desenvolvimento do futebol no país.

“A partir do momento em que a Arábia Saudita se tornou um campeonato mais viável, sobretudo para jogadores de outra qualidade, acaba por dar uma maior competitividade à Liga”, diz, em entrevista à Renascença.

Costinha alinha ainda o discurso com Roberto Martinez, que destacou o maior ritmo competitivo dos atletas na Arábia Saudita.

“Os jogadores já estão a treinar há bastante tempo e acho que que o Roberto Martinez fez uma análise correta da situação, porque de facto se os jogadores têm estado em ação acabam por estar mais preparados”, aponta.

Palhinha a 100% apesar da desilusão

João Palhinha está na linha da frente para entrar no onze inicial deixado vago por Rúben Neves, que falha o encontro por lesão.

O médio do Fulham esteve perto de uma transferência para o Bayern de Munique no último dia de mercado, que acabou por não se concretizar quando o atleta já estava na Alemanha, com testes físicos realizados.

Jogar de início é, para Costinha, uma “opção de Roberto Martinez”, mas o antigo internacional deposita confiança máxima na capacidade do Palhinha para superar a adversidade e não se deixar afetar.

“A capacidade que tem e o empenho que coloca fazem acreditar que é alguém capaz de ultrapassar bem estas situações. Às pretendemos mudar a nossa vida para um clube melhor e não conseguimos, mas a vida continua, não pode parar aí. Eu vejo o João como uma pessoa séria e competente”, fundamenta.

Portugal defronta a Eslováquia esta sexta-feira, às 19H45, no Estádio Nacional de Bratislava. Jogo com relato no site da Renascença, em rr.pt.